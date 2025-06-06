Милиция задержала двоих пьяных белорусов, снявших штаны на улице. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
В сообщении говорится, что двое знакомых 22 и 26 лет отдыхали и выпивали в кафе в Березе. В какой-то момент они решили сходить за сигаретами. Фигуранты вышли на улицу и один из них снял штаны и начал демонстрировать половые органы, выполняя откровенные движения. Знакомый, недолго думая, также стянул с себя штаны и присоединился к «танцам». В пресс-службе добавляют, что откровенные движения без одежды заметили прохожие и вызвали милицию.
Сотрудники задержали пьяных белорусов. Мужчины не смогли найти объяснение своему поступку, списав все на негативное влияние спиртного. По указанному факту заведено уголовное дело за хулиганство.
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