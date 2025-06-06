В Новосибирске грузовик едва не сбил мальчика на самокате на переходе

На улице Комбинатской в Новосибирске ребёнок на самокате чудом избежал наезда грузовика. Инцидент произошёл на пешеходном переходе при разрешающем сигнале светофора. Водителя самосвала оштрафовали. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по Новосибирской области.
По данным ГИБДД, водитель грузовика Shacman — 53-летний мужчина — не уступил дорогу ребёнку, который переходил улицу по «зебре» на зелёный. Мальчик, ехавший на самокате, оказался в слепой зоне и буквально в последний момент успел отскочить от многотонной машины.
Серьёзных травм ребёнок не получил. После инцидента он самостоятельно покинул место происшествия. Госавтоинспекция установила личность водителя, нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ — за непредоставление преимущества пешеходу.