В Новосибирске грузовик едва не сбил мальчика на самокате на переходе

По данным ГИБДД, водитель грузовика Shacman — 53-летний мужчина — не уступил дорогу ребёнку, который переходил улицу по «зебре» на зелёный. Мальчик, ехавший на самокате, оказался в слепой зоне и буквально в последний момент успел отскочить от многотонной машины.