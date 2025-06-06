50 тысяч рублей взыскали с подростка из Тулунского района за избиение сверстника

В Тулунском районе 15-летний парень в сентябре 2023 года поссорился с 16-летним юношей, перекинул его через себя и уронил на землю. В результате конфликта у последнего диагностировали ушиб головы и травмы шеи. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутского областного суда, подросток неделю лечился в стационаре.