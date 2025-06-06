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50 тысяч рублей взыскали с подростка из Тулунского района за избиение сверстника

Юноша перекинул потерпевшего через себя и уронил на землю.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулунском районе 15-летний парень в сентябре 2023 года поссорился с 16-летним юношей, перекинул его через себя и уронил на землю. В результате конфликта у последнего диагностировали ушиб головы и травмы шеи. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутского областного суда, подросток неделю лечился в стационаре.

— В действиях нападавшего есть признаки состава преступления, предусмотренного по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью», но на момент совершения преступления парень не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, — пояснили в фемиде.

Суд постановил, что подростки от 14 до 18 лет самостоятельно ответственность за свои действия. Поэтому с юноши взыскали штраф в размере 50 тысяч рублей за моральный вред.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в ночь с 10 на 11 июня в Иркутске жители увидят «клубничную луну».