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На пенсионера в челябинском лесу напали мужчины с ножом

В Челябинске в лесу на 65-летнего пенсионера напали двое мужчин и отобрали у него телефон, угрожая ножом. Одного из подозреваемых удалось задержать в течении 10 минут. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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Источник: ГУ МВД по Челябинской области

Инцидент произошёл в Советском районе. Один из нападавших забрал у пожилого мужчины телефон стоимостью 20 тысяч рублей. После этого оба мужчины скрылись, а пенсионер обратился в полицию.

— В течение нескольких минут на место происшествия прибыл экипаж полка патрульно-постовой службы. Опросив потерпевшего, полицейские посадили его на борт патрульной машины и незамедлительно приступили к розыску подозреваемых, — рассказали в полиции.

Подозреваемого задержали в течение нескольких минут недалеко от места преступления. Пенсионер опознал нападавшего. При задержании также был изъят нож. Оказалось, что 38-летний мужчина ранее уже был судим.

Возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Личность второго нападавшего сейчас устанавливают.

Напомним, в Магнитогорске направили в суд уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в краже скамеек из сквера. Ночью 3 мая обвиняемый распивал алкоголь в сквере имени Чайковского. Он решил украсть скамейки. Для этого подогнал служебный автомобиль, погрузил пять лавочек и уехал.