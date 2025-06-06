На пенсионера в челябинском лесу напали мужчины с ножом

Инцидент произошёл в Советском районе. Один из нападавших забрал у пожилого мужчины телефон стоимостью 20 тысяч рублей. После этого оба мужчины скрылись, а пенсионер обратился в полицию.
— В течение нескольких минут на место происшествия прибыл экипаж полка патрульно-постовой службы. Опросив потерпевшего, полицейские посадили его на борт патрульной машины и незамедлительно приступили к розыску подозреваемых, — рассказали в полиции.
Подозреваемого задержали в течение нескольких минут недалеко от места преступления. Пенсионер опознал нападавшего. При задержании также был изъят нож. Оказалось, что 38-летний мужчина ранее уже был судим.
Возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Личность второго нападавшего сейчас устанавливают.
Напомним, в Магнитогорске направили в суд уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в краже скамеек из сквера. Ночью 3 мая обвиняемый распивал алкоголь в сквере имени Чайковского. Он решил украсть скамейки. Для этого подогнал служебный автомобиль, погрузил пять лавочек и уехал.