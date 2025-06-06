На пенсионера в челябинском лесу напали мужчины с ножом

В Челябинске в лесу на 65-летнего пенсионера напали двое мужчин и отобрали у него телефон, угрожая ножом. Одного из подозреваемых удалось задержать в течении 10 минут. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.