В омской молочке обнаружили запрещенный «мясной клей»

Управление Россельхознадзора по Омской области выявило серьезные нарушения в продукции местного производителя молочных товаров — ООО «Сыродел». В ходе проверки творог 9% жирности, поставляемый в социальные учреждения региона, оказался несоответствующим требованиям безопасности.
Анализ проб показал наличие микробной трансглутаминазы — фермента, запрещенного для использования в молочной продукции согласно техническому регламенту. Этот компонент, известный как «мясной клей», представляет серьезную угрозу для здоровья: он может нарушать работу кишечника, повышать риск пищевых аллергий и особенно опасен для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Производителю и поставщикам направлены письма с требованием исключить из оборота некачественную продукцию. Предприятию также вынесены предостережения о недопустимости нарушений ветеринарных норм. Действие декларации о соответствии на выявленную партию продукции приостановлено, а все партии опасного творога изымаются из оборота.
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