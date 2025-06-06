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В омской молочке обнаружили запрещенный «мясной клей»

Фермент представляет опасность для здоровья.

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Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Омской области выявило серьезные нарушения в продукции местного производителя молочных товаров — ООО «Сыродел». В ходе проверки творог 9% жирности, поставляемый в социальные учреждения региона, оказался несоответствующим требованиям безопасности.

Анализ проб показал наличие микробной трансглутаминазы — фермента, запрещенного для использования в молочной продукции согласно техническому регламенту. Этот компонент, известный как «мясной клей», представляет серьезную угрозу для здоровья: он может нарушать работу кишечника, повышать риск пищевых аллергий и особенно опасен для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Производителю и поставщикам направлены письма с требованием исключить из оборота некачественную продукцию. Предприятию также вынесены предостережения о недопустимости нарушений ветеринарных норм. Действие декларации о соответствии на выявленную партию продукции приостановлено, а все партии опасного творога изымаются из оборота.

Ранее мы писали, что 4 детей были госпитализированы в медучреждения с признаками ротавирусной инфекции.