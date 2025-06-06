В омской молочке обнаружили запрещенный «мясной клей»

Анализ проб показал наличие микробной трансглутаминазы — фермента, запрещенного для использования в молочной продукции согласно техническому регламенту. Этот компонент, известный как «мясной клей», представляет серьезную угрозу для здоровья: он может нарушать работу кишечника, повышать риск пищевых аллергий и особенно опасен для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.