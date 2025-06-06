Парень на «Гранте» сбил 11-летнего мальчика в Кировском районе Самары 5 июня

Это случилось в четверг. Ребенка отвезли в больницу. Подробностями поделились представители регионального главка.
25-летний парень на «Гранте» ехал по Кировскому району Самары. Около панельной девятиэтажки на Стара-Загоре, 267а под его колеса попал 11-летний мальчик. Тот пересекал дорогу в неположенном месте. Подростка госпитализировали.
Всего 5 июня в губернии зарегистрировали девять ДТП с девятью пострадавшими и 397 нарушений ПДД. А сегодня утром 30-летний водитель КамАЗа насмерть сбил 71-летнюю пенсионерку.
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