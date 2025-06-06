Грудного ребенка случайно напоили лимонной кислотой

В подмосковном Видном пятимесячный ребенок случайно употребил смесь, разведенную водой с добавлением лимонной кислоты. Медикам удалось оказать малышу своевременную помощь и предотвратить тяжелое отравление.
Выяснилось, что вечером женщина чистила чайник лимонной кислотой, а утром, забыв об этом, случайно использовала оставшуюся жидкость для разведения детской смеси.
Когда малыш начал морщиться и отказываться пить, мама вспомнила про лимонную кислоту и сразу вызвала скорую помощь. Ребенка вместе с матерью доставили в Видновскую клиническую больницу.
Заведующая педиатрическим отделением больницы Вероника Петрова сообщила, что медики незамедлительно провели ребенку промывание желудка и ввели лекарственные растворы через капельницу, чтобы как можно быстрее очистить организм от кислоты. По ее словам, благодаря оперативному реагированию и грамотной медицинской помощи удалось избежать тяжелых последствий отравления.
Состояние ребенка после оказания медицинской помощи стабилизировалось. Врачи напоминают родителям о необходимости соблюдения осторожности при обращении с бытовыми химическими средствами и других потенциально опасных веществах, особенно в присутствии маленьких детей.