Грудного ребенка случайно напоили лимонной кислотой

Заведующая педиатрическим отделением больницы Вероника Петрова сообщила, что медики незамедлительно провели ребенку промывание желудка и ввели лекарственные растворы через капельницу, чтобы как можно быстрее очистить организм от кислоты. По ее словам, благодаря оперативному реагированию и грамотной медицинской помощи удалось избежать тяжелых последствий отравления.