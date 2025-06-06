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52-летняя женщина на Kia Rio врезалась в 10-летнего велосипедиста в Тольятти

Авария произошла в четверг вечером в Автозаводском районе города.

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Авария произошла в четверг вечером в Автозаводском районе города. Мальчику потребовалась помощь медиков.

В областном ГУ МВД уточнили: 52-летняя женщина на Kia Rio столкнулась с 10-летним велосипедистом в 13-м квартале вблизи панельной девятиэтажки на улице Ворошилова, 71. Ребенок следовал по линии тротуара и не уступил иномарке.

Мальчику назначили амбулаторное лечение. В тот же день в Кировском районе Самары парень на «Гранте» сбил 11-летнего пешехода.

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