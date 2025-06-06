Грузовик DAF врезался в «Ларгус» на мокрой дороге в Самарской области

38-летний автолюбитель на DAF XF 460 следовал из Москвы в сторону Самары. По пути нарушил дистанцию и влетел в «Ларгус» с 41-летним мужчиной за рулем. Пострадал 51-летний пассажир отечественной легковушки. Его отвезли в медучреждение.