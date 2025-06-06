Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик DAF врезался в «Ларгус» на мокрой дороге в Самарской области

Машины столкнулись ночью 5 июня в Сызранском районе губернии. Потребовалась госпитализация.

Качество жизни в вашем регионе

Машины столкнулись ночью 5 июня в Сызранском районе губернии. Потребовалась госпитализация, уточнили в региональном главке.

38-летний автолюбитель на DAF XF 460 следовал из Москвы в сторону Самары. По пути нарушил дистанцию и влетел в «Ларгус» с 41-летним мужчиной за рулем. Пострадал 51-летний пассажир отечественной легковушки. Его отвезли в медучреждение.

А в Автозаводском районе Тольятти женщина на Kia Rio врезалась в 10-летнего велосипедиста. Ему назначили амбулаторное лечение.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.