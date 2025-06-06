Грузовик DAF врезался в «Ларгус» на мокрой дороге в Самарской области

Машины столкнулись ночью 5 июня в Сызранском районе губернии. Потребовалась госпитализация, уточнили в региональном главке.
38-летний автолюбитель на DAF XF 460 следовал из Москвы в сторону Самары. По пути нарушил дистанцию и влетел в «Ларгус» с 41-летним мужчиной за рулем. Пострадал 51-летний пассажир отечественной легковушки. Его отвезли в медучреждение.
А в Автозаводском районе Тольятти женщина на Kia Rio врезалась в 10-летнего велосипедиста. Ему назначили амбулаторное лечение.
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