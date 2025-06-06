Милиция задержала жителя Минска из-за пакета с «камешками». Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе прокуратуры Советского района.
Сообщается, что оперативниками наркоконтроля по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ неподалеку от дома по улице Мирной был задержан 38-летний житель Минска. Удалось установить, что мужчина на протяжении десяти лет время от времени употреблял запрещенные вещества, которые покупал в теневых интернет-маркетах, и стал закладчиком.
В прокуратуре рассказали, что куратор поручил ему разложить крупную партию «товара» массой не менее 157,31 грамма. Фигурант все расфасовал, упаковал по пакетикам, которые при помощи гипса замаскировал под камни. При обыске у минчанина нашли 11 гипсовых слепков с запрещенным веществом. Кроме того, в автомобиле, на котором ездил мужчина, был обнаружен пакет с восемью такими «камешками». Сотрудники милиции благодаря географическим координатам, которые сохранились в телефоне, смогли изъять из тайников в Минске еще 12 закладок.
В отношении жителя Минска было заведено уголовное дело. Вину он признал частично. Помощник прокурора Советского района Валерия Войткун обратила внимание, что мужчина работал в частной компании руководителем отдела продаж.
Представитель прокуратуры сказала, что суд признал мужчину виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере, совершенных организованной группой. На основании части 4 статьи 328 Уголовного кодекса ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима, со штрафом в размере 150 базовых величин, или 6 300 рублей (в июне 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
Валерия Войткун отметила, что мобильный телефон минчанина был изъят в собственность государства. Уточняется, что на основании закона об амнистии суд освободил мужчину от назначенного наказания в виде лишения свободы частично сроком на 1 год.
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