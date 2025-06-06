Милиция задержала жителя Минска из-за пакета с «камешками»

В прокуратуре рассказали, что куратор поручил ему разложить крупную партию «товара» массой не менее 157,31 грамма. Фигурант все расфасовал, упаковал по пакетикам, которые при помощи гипса замаскировал под камни. При обыске у минчанина нашли 11 гипсовых слепков с запрещенным веществом. Кроме того, в автомобиле, на котором ездил мужчина, был обнаружен пакет с восемью такими «камешками». Сотрудники милиции благодаря географическим координатам, которые сохранились в телефоне, смогли изъять из тайников в Минске еще 12 закладок.