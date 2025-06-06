Лжепоставщица айфонов в Башкирии похитила кругленькую сумму.

По данным ведомства, с июля 2023 по июнь 2024 года она предлагала знакомым новые оригинальные айфоны и другие гаджеты ниже рыночной стоимости, однако полученными средствами распорядилась по своему усмотрению. Жертвами мошенницы стали 7 уфимцев.