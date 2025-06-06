Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лжепоставщица айфонов в Башкирии похитила кругленькую сумму

Лжепоставщица айфонов в Башкирии похитила кругленькую сумму.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Башинформ

Жительница Белебея похитила более 800 тысяч рублей под предлогом поставки фирменной техники Apple, передает прокуратура Башкирии.

По данным ведомства, с июля 2023 по июнь 2024 года она предлагала знакомым новые оригинальные айфоны и другие гаджеты ниже рыночной стоимости, однако полученными средствами распорядилась по своему усмотрению. Жертвами мошенницы стали 7 уфимцев.

«Подсудимая частично признала свою вину, возместила потерпевшим 80 тыс. руб. Ранее судима за преступления о хищении имущества путем обмана. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, взыскав оставшуюся сумму ущерба», — пояснили в прокуратуре РБ.