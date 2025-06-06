Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчину, который устроил погром на почте и убил женщину, направят на принудительное лечение

39-летнего жителя агрогородка Рясно отправят на лечение. Уголовное дело прокуратура Могилевской области направила в суд.

Мужчина долгое время страдал психическим расстройством, а в ноябре прошлого года пришел в отделение почты и беспричинно избил трех женщин и мужчину.

Напавший бил людей руками, ногами, металлической трубой и осколками стекла. Одна из пострадавших, 71-летняя женщина скончалась на месте.

Комиссия экспертов пришла к выводу, что мужчина не мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Он представляет особую опасность для общества и нуждается в применении принудительных мер безопасности и лечения в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением.

Сейчас мужчина под стражей до решения суда.