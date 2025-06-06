Мужчину, который устроил погром на почте и убил женщину, направят на принудительное лечение

Комиссия экспертов пришла к выводу, что мужчина не мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Он представляет особую опасность для общества и нуждается в применении принудительных мер безопасности и лечения в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением.