Мужчину, который устроил погром на почте и убил женщину, направят на принудительное лечение

Мужчина долгое время страдал психическим расстройством, а в ноябре прошлого года пришел в отделение почты и беспричинно избил трех женщин и мужчину.
Напавший бил людей руками, ногами, металлической трубой и осколками стекла. Одна из пострадавших, 71-летняя женщина скончалась на месте.
Комиссия экспертов пришла к выводу, что мужчина не мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Он представляет особую опасность для общества и нуждается в применении принудительных мер безопасности и лечения в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением.
Сейчас мужчина под стражей до решения суда.