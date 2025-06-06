Под Ивацевичами мужчина без фликеров погиб под колесами авто

В Ивацевичском районе 42-летний мужчина погиб под колесами авто, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Смертельная авария произошла 5 июня на трассе Н-222 направлением Телеханы-Плоскинь. Около 23.25 часов 50-летний водитель «Рено» не увидел лежавшего на дороге пешехода и совершил наезд.
Установлено, что пешеход находился на проезжей части и не был обозначен световозвращающими элементами.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
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Тем временем в Ивацевичах задержан «алкобарон», изготавливавший контрафакт.