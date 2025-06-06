В Нижнем Новгороде ФСБ задержала бывшего политтехнолога мэра Самары И. Носкова

Издание пишет, что пока правоохранители никак не прокомментировали данный эпизод. Но о Михаиле Халуге известно, что он приехал в Нижний Новгород из Сибири. Когда глава Дзержинска был действующий мэр Самары Иван Носков, задержанный активно участвовал во внутриполитических процессах города и давал консультации в время выборов в Городскую Думу.