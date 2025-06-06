В Нижнем Новгороде ФСБ задержала бывшего политтехнолога мэра Самары И. Носкова

О задержании экс-консультанта Ивана Носкова по вопросам выборов в ГорДуму Дзержинска Михаила Халуги сообщило издание «МК в Нижнем Новгороде» со ссылкой на «КоммресантЪ».
Задержали бывшего политтехнолога действующего мэра Самары в одном из магазинов Нижнего Новгорода. Как рассказали очевидцы, группа людей в масках по команде: «Работает ФСБ» положила на пол Михаила Калугу.
Издание пишет, что пока правоохранители никак не прокомментировали данный эпизод. Но о Михаиле Халуге известно, что он приехал в Нижний Новгород из Сибири. Когда глава Дзержинска был действующий мэр Самары Иван Носков, задержанный активно участвовал во внутриполитических процессах города и давал консультации в время выборов в Городскую Думу.
Также сообщается, что Михаил Калуга был задействован в выборных кампаниях Нижнего Новгорода и Дзержинска, запланированных на этот год.
Это не первый случай, когда правоохранители задерживают людей, аффилированных с Иваном Носковым. Ранее, в конце мая 2025 года, стало известно о задержании супругов Садковых. Они подозреваются в нанесении имущественного вреда в размере свыше 500 тысяч рублей муниципальному пассажирскому предприятию «Экспресс».
Супругов задержали в Иркутской области. Именно оттуда они переехали в Дзержинск, когда устроились там на работу. Наталья Садкова была назначен Иваном Носковым руководить МУП «Экспресс», а ее муж Евгений был советником главы Дзержинска — ныне мэра Самары.
Отметим, что действующий глава столицы Самарской области перед тем, как возглавить дзержинскую администрацию, был заместителем мэра Иркутска.
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