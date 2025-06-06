Бывшему главе Курской области продлили арест

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Продлить меру пресечения Смирнову в виде заключения под стражу до 15 сентября 2025 года», — зачитала решение судья. Сам Смирнов заявил в суде, что, если окажется на свободе, не будет скрываться от следствия или иным образом ему мешать, а потому попросил перевести его под домашний арест.
Экс-губернатор Курской области Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов, а также частично признавший вину в растрате (ст. 160 УК РФ) экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев в апреле были привезены в Москву и заключены под стражу.
По данным следствия, ущерб бюджету области в результате мошеннических действий составил более 1 млрд рублей, которые выделило АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений в приграничье. Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение денег.
19 марта Ленинский районный суд Курска по иску Генпрокуратуры взыскал свыше 4,1 млрд рублей с девяти физических лиц и восьми организаций, в том числе с экс-руководителей Корпорации развития Курской области. Генпрокуратура потребовала взыскать средства, ранее выделенные из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений в Курской области. По оценке надзорного ведомства, эти средства были присвоены при исполнении госконтрактов. Иск рассматривался в закрытом заседании. Суд удовлетворил требования, а также взыскал солидарно с указанных физических и юридических лиц государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей.