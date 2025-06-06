Бывшему главе Курской области продлили арест

19 марта Ленинский районный суд Курска по иску Генпрокуратуры взыскал свыше 4,1 млрд рублей с девяти физических лиц и восьми организаций, в том числе с экс-руководителей Корпорации развития Курской области. Генпрокуратура потребовала взыскать средства, ранее выделенные из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений в Курской области. По оценке надзорного ведомства, эти средства были присвоены при исполнении госконтрактов. Иск рассматривался в закрытом заседании. Суд удовлетворил требования, а также взыскал солидарно с указанных физических и юридических лиц государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей.