Бывшего полицейского отправили под домашний арест по делу Ura.Ru

Карпову избрали мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 4 августа включительно, с запретом определенных действий, сообщил Официальный канал судов Свердловской области. Судебный акт в законную силу не вступил.
Как сообщалось ранее, Карпов обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Также по делу проходит задержанный 5 июня редактор свердловской редакции информационного агентства URA.RU Денис Аллаяров. Он обвиняется по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).
Вчера в редакции URA.RU прошли обыски, длившиеся около пяти часов. В процессе обысков стало плохо беременной сотруднице отдела кадров, которая в середине июня должна уйти в продолжительный декретный отпуск.