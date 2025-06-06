13-летний подросток на мопеде устроил гонки с инспекторами ДПС. Видео

В селе Каширское Воронежской области сотрудники мотогруппы ДПС заметили мопед, за рулем которого находился явно несовершеннолетний. Увидев инспекторов, подросток вместо остановки прибавил скорость и стал резко маневрировать, создавая угрозу как для себя, так и для окружающих.
Мопедист выезжал на тротуары, двигался с высокой скоростью по дворовым территориям, создавал аварийные ситуации на дорогах, «петляя» между домами. Несмотря на это, инспекторам удалось заблокировать транспортное средство и задержать нарушителя. На место были вызваны родители подростка. По их словам, они знали, что сын пользуется мопедом самостоятельно, но не считали это серьезным нарушением.
Родителям грозит штраф в 30 тысяч рублей по статье о передаче управления транспортным средством лицу без прав, а также рассматривается возможность их привлечения к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
Госавтоинспекция напоминает, что передача транспорта несовершеннолетним — это не просто нарушение, а серьезная угроза жизни и здоровью самих детей и окружающих. Такие действия могут привести к трагическим последствиям.