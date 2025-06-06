13-летний подросток на мопеде устроил гонки с инспекторами ДПС. Видео

Мопедист выезжал на тротуары, двигался с высокой скоростью по дворовым территориям, создавал аварийные ситуации на дорогах, «петляя» между домами. Несмотря на это, инспекторам удалось заблокировать транспортное средство и задержать нарушителя. На место были вызваны родители подростка. По их словам, они знали, что сын пользуется мопедом самостоятельно, но не считали это серьезным нарушением.