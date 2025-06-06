В жилом доме в Ростове произошел пожар из-за неисправной стиральной машины

Оказалось, что бытовая техника вспыхнула прямо во время стирки. Хозяин быстро сориентировался в ситуации и использовал огнетушитель. В итоге к прибытию пожарных горения уже не было, но специалисты уехали только после того, как убедились, что повторного возгорания не будет.