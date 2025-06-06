В жилом доме в Ростове произошел пожар из-за неисправной стиральной машины

На улице Зорге в Ростове-на-Дону произошел пожар в многоэтажке. Пламя в одной из квартир разгорелось из-за неисправной стиральной машины, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Оказалось, что бытовая техника вспыхнула прямо во время стирки. Хозяин быстро сориентировался в ситуации и использовал огнетушитель. В итоге к прибытию пожарных горения уже не было, но специалисты уехали только после того, как убедились, что повторного возгорания не будет.
Жителям Дона нужно следить за исправностью техники и состоянием проводки. Нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы.
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