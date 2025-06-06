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В суде рассмотрели жалобу на решение по делу о побоях в минкульте Прикамья

Оштрафованный за побои министру сотрудник настаивает на своей невиновности.

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Рассмотрение апелляции по делу о потасовке в Министерстве культуры Пермского края началось в Ленинском районном суде Перми, сообщил корреспондент perm.aif.ru.

Ранее мировой суд признал Илью Шаврина — консультанта отдела управления имуществом и реализации инвестиционных проектов министерства — виновным в побоях в отношении главы краевого минкульта Аллы Платоновой и оштрафовал на 5 тысяч рублей. Также штрафом для него закончилось заседание по делу о побоях в отношении секретаря-референта Платоновой Юлии Бурдейной. Конфликт начался из-за того, что Илья Шаврин записывал на телефон заседание комиссии.

6 июня 2025 года Ленинский районный суд рассмотрел аппеляцию Шаврина. Алла Платонова на заседание не явилась, в суде были два её представителя. В ходе заседания обе стороны заявили ходатайства, которые приобщили к делу.

«Дело в том, что реальным потерпевшим являюсь я, так как мне нанесли черепно-мозговую травму и ряд телесных повреждений, и обернули это всё в ту сторону, что на меня завели дело», — заявил Шаврин.

По итогу заседания решение суд не вынес. Рассмотрение апелляции продолжится 20 июня 2025 года.