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В Ростовской области мужчину задержали за призывы к убийству военнослужащих

Экстремиста, призывавшего к убийству военнослужащих, взяли под стражу в Ростовской области.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области гражданина России взяли под стражу за пропаганду террористической организации и призывы к экстремизму, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

— Установлено, что 22-летний сторонник идеологии украинского неонацизма разместил в Telegram публичные призывы к убийствам российских военнослужащих, а также опубликовал видеозаписи с пропагандой террористов, — говорится в информации ведомства.

За пропаганду терроризма в отношении задержанного завели уголовное дело (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Сейчас проводятся следственные действия.

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