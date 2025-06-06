В Ростовской области мужчину задержали за призывы к убийству военнослужащих

В Ростовской области гражданина России взяли под стражу за пропаганду террористической организации и призывы к экстремизму, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
— Установлено, что 22-летний сторонник идеологии украинского неонацизма разместил в Telegram публичные призывы к убийствам российских военнослужащих, а также опубликовал видеозаписи с пропагандой террористов, — говорится в информации ведомства.
За пропаганду терроризма в отношении задержанного завели уголовное дело (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Сейчас проводятся следственные действия.
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