В URA.RU нагрянула ФСБ — работа редакции снова парализована

Козлова заявила, что работа редакции парализована.
В редакцию URA.RU нагрянули ФСБ, работа нескольких отделов вновь парализована. Главный редактор агентства Диана Козлова, которую силовики якобы забрали на допрос, на данный момент находится в редакции. Информация об этом ранее появилась в ряде telegram-каналов.
«Появилась информация, что якобы меня и еще ряд сотрудников увезли на допрос, на данный момент это не соответствует действительности. Но сотрудники ФСБ в офис к нам действительно приходили и обещали вернуться еще раз. Они на данный момент уехали по своим делам. Несмотря на это, работа редакции снова парализована. Парализована работа не только екатеринбургской редакции, но и всех отделов, которые территориально находятся в нашем главном офисе — служба информации, отдел визуала, соцсетей и так далее», — прокомментировала Козлова.
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за, якобы, передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли.
Сейчас Аллаяров задержан, ему грозит арест что, с учетом его статуса, URA.RU считает давлением на СМИ. Суд по его делу должен пройти в 14:00 по московскому времени. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.