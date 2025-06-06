В URA.RU нагрянула ФСБ — работа редакции снова парализована

«Появилась информация, что якобы меня и еще ряд сотрудников увезли на допрос, на данный момент это не соответствует действительности. Но сотрудники ФСБ в офис к нам действительно приходили и обещали вернуться еще раз. Они на данный момент уехали по своим делам. Несмотря на это, работа редакции снова парализована. Парализована работа не только екатеринбургской редакции, но и всех отделов, которые территориально находятся в нашем главном офисе — служба информации, отдел визуала, соцсетей и так далее», — прокомментировала Козлова.