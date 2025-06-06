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Выросло число отравившихся детей из «поезда здоровья» Екатеринбург — Анапа

Еще 14 отравившихся детей из поезда Екатеринбург — Анапа помещены в стационар.

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Источник: Комсомольская правда

«Поезд здоровья», который следовал из Екатеринбурга в Анапу, прибыл. Ранее дети в одном из вагонов почувствовали недомогание. Их сняли с поезда и поместили в стационар в Воронежской области. По прибытии в Анапу всех детей осмотрели врачи-инфекционисты, у них взяли экспресс-тесты. Об этом информирует Минздрав Свердловской области.

— 14 детей, у которых выявили норовирус второго генотипа, были помещены в стационар. Остальные подростки направлены в изолятор лагеря «Жемчужина» под наблюдение медиков, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что восемь детей, которых ранее поместили в больницу Воронежской области, идут на поправку. Ребят готовят к выписке. А затем их доставят в лагерь.