Выросло число отравившихся детей из «поезда здоровья» Екатеринбург — Анапа

«Поезд здоровья», который следовал из Екатеринбурга в Анапу, прибыл. Ранее дети в одном из вагонов почувствовали недомогание. Их сняли с поезда и поместили в стационар в Воронежской области. По прибытии в Анапу всех детей осмотрели врачи-инфекционисты, у них взяли экспресс-тесты. Об этом информирует Минздрав Свердловской области.