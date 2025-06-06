В Анапе загорелся один из крупнейших на курортах края «Парк Джунглей»

Детский «Парк Джунглей», который является одним из самых больших на всем черноморском побережье края, расположен рядом с центром Анапы на Пионерском проспекте, 1.
К месту ЧП сразу отправились сотрудники подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона.
«Было установлено, что произошло возгорание автомобильных покрышек на открытой территории. На данный момент открытое горение ликвидировано, площадь пожара 650 квадратных метров. К ликвидации привлечено порядка 50 человек и 17 единиц техники», — отметили в ведомстве спасателей.
По предварительным данным МЧС, пострадавших нет.