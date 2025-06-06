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В Анапе загорелся один из крупнейших на курортах края «Парк Джунглей»

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Кубани, сначала на территории парка загорелись покрышки, а затем огонь перекинулся на расположенные рядом кафе и шесть торговых палаток.

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Источник: Российская газета

Детский «Парк Джунглей», который является одним из самых больших на всем черноморском побережье края, расположен рядом с центром Анапы на Пионерском проспекте, 1.

К месту ЧП сразу отправились сотрудники подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона.

«Было установлено, что произошло возгорание автомобильных покрышек на открытой территории. На данный момент открытое горение ликвидировано, площадь пожара 650 квадратных метров. К ликвидации привлечено порядка 50 человек и 17 единиц техники», — отметили в ведомстве спасателей.

По предварительным данным МЧС, пострадавших нет.