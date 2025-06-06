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Несколько человек пострадали в крупном ДТП в Алматинской области

Алматы. 6 июня. КазТАГ — Несколько человек пострадали в крупном дорожно-транспортном происшествии в Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции области.

Источник: Аргументы и факты

«5 июня 2025 года в 22.50 часов на 47 км автодороги Алматы — Оскемен произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин», — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области в пятницу.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Toyota Camry допустил столкновение с впереди идущим автомобилем той же марки. Указывается, что в результате удара оба транспортных средства потеряли управление и совершили наезд на колесоотбойник, затем столкнулись с автомашиной Toyota Land Cruiser.

«В результате ДТП с телесными повреждениями были осмотрены несколько человек, в том числе водитель внедорожника, а также двое несовершеннолетних пассажиров. После оказания медицинской помощи все участники были отпущены домой», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.