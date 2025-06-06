Несколько человек пострадали в крупном ДТП в Алматинской области

«5 июня 2025 года в 22.50 часов на 47 км автодороги Алматы — Оскемен произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин», — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области в пятницу.
По предварительным данным, водитель автомобиля марки Toyota Camry допустил столкновение с впереди идущим автомобилем той же марки. Указывается, что в результате удара оба транспортных средства потеряли управление и совершили наезд на колесоотбойник, затем столкнулись с автомашиной Toyota Land Cruiser.
«В результате ДТП с телесными повреждениями были осмотрены несколько человек, в том числе водитель внедорожника, а также двое несовершеннолетних пассажиров. После оказания медицинской помощи все участники были отпущены домой», — сказано в сообщении.
Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.