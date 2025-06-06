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Бизнес-коуча Тлиашинову заочно арестовали на два месяца

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал бизнес-коуча Инну Тлиашинову по делу неуплате налогов более чем на 400 миллионов рублей и легализации денежных средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«Ходатайство удовлетворить… Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила решение судья.

Мера избрана сроком на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Тлиашинова, как сообщил в суде следователь, объявлена в межгосударственный розыск.

Адвокат Тлиашиновой Андрей Алешкин разъяснил РИА Новости, почему его подзащитной инкриминировали легализацию денег. Она внесла первый взнос по ипотеке на квартиру в размере более 9 миллионов рублей и в дальнейшем собиралась внести ещё 20 миллионов, право требования на квартиру передав другому человеку. «Следствие полагает, что из 431 миллиона 9 миллионов она легализовала», — уточнил Алешкин.

В конце апреля подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств), ей вменяют неуплату налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей в период с 2020 по 2022 год.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.