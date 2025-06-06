Бизнес-коуча Тлиашинову заочно арестовали на два месяца

Адвокат Тлиашиновой Андрей Алешкин разъяснил РИА Новости, почему его подзащитной инкриминировали легализацию денег. Она внесла первый взнос по ипотеке на квартиру в размере более 9 миллионов рублей и в дальнейшем собиралась внести ещё 20 миллионов, право требования на квартиру передав другому человеку. «Следствие полагает, что из 431 миллиона 9 миллионов она легализовала», — уточнил Алешкин.