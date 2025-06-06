Бизнес-коуча Тлиашинову заочно арестовали на два месяца

«Ходатайство удовлетворить… Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила решение судья.
Мера избрана сроком на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Тлиашинова, как сообщил в суде следователь, объявлена в межгосударственный розыск.
Адвокат Тлиашиновой Андрей Алешкин разъяснил РИА Новости, почему его подзащитной инкриминировали легализацию денег. Она внесла первый взнос по ипотеке на квартиру в размере более 9 миллионов рублей и в дальнейшем собиралась внести ещё 20 миллионов, право требования на квартиру передав другому человеку. «Следствие полагает, что из 431 миллиона 9 миллионов она легализовала», — уточнил Алешкин.
В конце апреля подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств), ей вменяют неуплату налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей в период с 2020 по 2022 год.