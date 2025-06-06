Молдаванина по ошибке кремировали в Италии, а прах развеяли: Родственники требуют 12 тысяч евро за это «недоразумение»

Сотрудники морга в итальянском Турине перепутали умерших и по ошибке отправили на кремацию тело 56-летнего рабочего из Молдовы, пишет в четверг газета Stampa.
Трагическое недоразумение произошло в ноябре 2023 года, но предметом судебного разбирательства стало только сейчас.
Тогда двое сыновей мужчины приехали за телом отца за две тысячи километров, чтобы увезти его на родину, и обнаружили пропажу. Как выяснилось, прах рабочего развеяла другая семья, не имевшая представления о случившемся.
Виновниками стали две сотрудницы морга, которые должны были передать на кремацию тело некого румына. Прокуратура не нашла в их действиях состава преступления, определив, что они не имели преднамеренного характера.
Теперь родственники мужчины через адвоката требуют компенсации у городского управления здравоохранения. По информации газеты Repubblica, пострадавшие хотят отсудить 12 тысяч евро.
Из-за ошибки работников морга молдаванина кремировали, а его прах развеяла другая семья. Теперь родственники требуют компенсации в размере €12 тыс. у городского управления здравоохранения, пишут местные СМИ.
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