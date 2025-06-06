В Минске милиция задержала молодых супругов спустя полгода после свадьбы

В Минске муж и жена устроились на одну работу и вместе могут сесть в тюрьму. Подробности рассказал телеграм-канал «Милиция Минска» ГУВД Мингорисполкома.
Так, правоохранители с поличным задержали 27-летнего иностранца с женой-минчанкой. Мужчина в интернете нашел подработку и предложил супруге работать вместе. Они покупали запрещенные вещества, фасовали их и раскладывали мелкие дозы по тайникам.
Во время задержания у фигурантов изъяли примерно 6 граммов наркотика. А в тайниках, которые они успели сделать, нашли еще более 100 граммов психотропов.
Известно, что пара была жената всего полгода. Наркотики они не употребляют, но вместе на наркомаркет проработали около трех недель. Ранее судимы не были.
Задержанным инкриминируют незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
Еще влюбленная в Киану Ривза пенсионерка из Витебска лишилась всех денег ради посылки от «актера»: «Потеряла все свои сбережения».
А под Ивацевичами мужчина без фликеров погиб под колесами авто.