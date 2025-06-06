В Петербурге задержали трех сотрудников МЧС по делу о взятках

По версии следствия, фигуранты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с января 2020 года по 5 июня 2025 года ежемесячно получали взятки от представителей коммерческих организаций за непроведение проверок и невыявление возможных нарушений. Всего злоумышленники получили от представителей четырех фирм взятки на общую сумму не менее 1 миллиона 278 тысяч рублей.