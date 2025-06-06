В Петербурге задержали трех сотрудников МЧС по делу о взятках

«Расследуется уголовное дело по факту получения взяток начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Всеволожскому району Ленобласти управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Ленинградской области, его заместителем и инспектором того же отдела по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц) — три эпизода. Благодаря грамотно спланированной работе следователей ГСУ и сотрудников регионального Управления ФСБ 5 июня подозреваемые были задержаны, по местам их жительства проведены обыски», — сообщает пресс-служба.
По версии следствия, фигуранты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с января 2020 года по 5 июня 2025 года ежемесячно получали взятки от представителей коммерческих организаций за непроведение проверок и невыявление возможных нарушений. Всего злоумышленники получили от представителей четырех фирм взятки на общую сумму не менее 1 миллиона 278 тысяч рублей.
Уточняется, что задержанным предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.