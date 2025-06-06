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Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии за передачу Киеву сведений об ОПК.

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Источник: © РИА Новости

ОМСК, 6 июн — РИА Новости. Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене за передачу украинским спецслужбам сведений об оборонном предприятии, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

«Установлено, что фигурант уголовного дела собирал информацию, фото- и видеоматериалы в отношении военной техники, стратегических объектов, а также руководства и работников оборонного предприятия. Одновременно с этим данный гражданин поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб в интересах передачи им указанной информации», — сообщили в пресс-службе.

Омича задержали сотрудники УФСБ России по Омской области. В его телефоне нашли информацию, которая подтвердила его причастность к преступлению, было возбуждено уголовное дело. Мужчина получил 12 лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.