Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии за госизмену

ОМСК, 6 июн — РИА Новости. Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене за передачу украинским спецслужбам сведений об оборонном предприятии, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
«Установлено, что фигурант уголовного дела собирал информацию, фото- и видеоматериалы в отношении военной техники, стратегических объектов, а также руководства и работников оборонного предприятия. Одновременно с этим данный гражданин поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб в интересах передачи им указанной информации», — сообщили в пресс-службе.
Омича задержали сотрудники УФСБ России по Омской области. В его телефоне нашли информацию, которая подтвердила его причастность к преступлению, было возбуждено уголовное дело. Мужчина получил 12 лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.