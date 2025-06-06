Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии за госизмену

«Установлено, что фигурант уголовного дела собирал информацию, фото- и видеоматериалы в отношении военной техники, стратегических объектов, а также руководства и работников оборонного предприятия. Одновременно с этим данный гражданин поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб в интересах передачи им указанной информации», — сообщили в пресс-службе.