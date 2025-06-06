Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи передали в суд дело экс-замглавы минспорта Ростовской области

Следствие в отношении экс-замглавы минспорта Ростовской области завершено, дело передали в суд.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершили расследование дела бывшего заместителя министра по физической культуре и спорту региона. Собранные материалы уже направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Напомним, экс-чиновницу подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2023 году в своем служебном кабинете женщина получила от сообщника, действующего от имени коммерческой организации, взятку в 150 тысяч рублей. Предварительно, подкуп передали за подписание актов сдачи-приемки и документов об оплате услуг без проверки их качества.

Сейчас подозреваемая находится под стражей, экс-чиновник признала свою вину еще на этапе следствия.

Подпишись на нас в Telegram.