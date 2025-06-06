Следователи передали в суд дело экс-замглавы минспорта Ростовской области

По версии следствия, в 2023 году в своем служебном кабинете женщина получила от сообщника, действующего от имени коммерческой организации, взятку в 150 тысяч рублей. Предварительно, подкуп передали за подписание актов сдачи-приемки и документов об оплате услуг без проверки их качества.