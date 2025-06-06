Следователи передали в суд дело экс-замглавы минспорта Ростовской области

В Ростове-на-Дону завершили расследование дела бывшего заместителя министра по физической культуре и спорту региона. Собранные материалы уже направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Напомним, экс-чиновницу подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в 2023 году в своем служебном кабинете женщина получила от сообщника, действующего от имени коммерческой организации, взятку в 150 тысяч рублей. Предварительно, подкуп передали за подписание актов сдачи-приемки и документов об оплате услуг без проверки их качества.
Сейчас подозреваемая находится под стражей, экс-чиновник признала свою вину еще на этапе следствия.
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