В Москве мужчина из-за ревности пытался отравить знакомого рутью

Прокуратура Москвы сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении мужчины, который пытался отравить своего знакомого ртутью.
Поводом для преступления послужила неприязнь на почве ревности к девушке, которую обвиняемый испытывал к своему знакомому. Руководствуясь чувствами, мужчина решил
избавиться от соперника и придумал способ убийства с помощью ртути. Для реализации плана он приобрёл 10 ртутных градусников, разбил их и поместил содержимое в шприц.
Произошло это в кафе на юго-западе Москвы, где злоумышленник добавил ртуть из шприца в купленную выпечку, намереваясь отравить знакомого. После употребления зараженной пищи потерпевший был госпитализирован в одну из городских больниц.
Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый притворился отравленным и сам попал в больницу. Там он намеренно скрывал от врачей информацию о своем здоровье, чтобы не
вызвать подозрений. Мужчина содержится под стражей. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.