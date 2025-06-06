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В Москве мужчина из-за ревности пытался отравить знакомого рутью

Мужчина попытался отравить своего знакомого, добавив ртуть в выпечку. Поводом стал личный конфликт на почве ревности. После отравления потерпевшего госпитализировали. Сам обвиняемый также попал в больницу, чтобы скрыть следы преступления.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Москвы сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении мужчины, который пытался отравить своего знакомого ртутью.

Поводом для преступления послужила неприязнь на почве ревности к девушке, которую обвиняемый испытывал к своему знакомому. Руководствуясь чувствами, мужчина решил

избавиться от соперника и придумал способ убийства с помощью ртути. Для реализации плана он приобрёл 10 ртутных градусников, разбил их и поместил содержимое в шприц.

Произошло это в кафе на юго-западе Москвы, где злоумышленник добавил ртуть из шприца в купленную выпечку, намереваясь отравить знакомого. После употребления зараженной пищи потерпевший был госпитализирован в одну из городских больниц.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый притворился отравленным и сам попал в больницу. Там он намеренно скрывал от врачей информацию о своем здоровье, чтобы не

вызвать подозрений. Мужчина содержится под стражей. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.