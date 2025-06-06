Двое детей пострадали в ДТП с Kia и Chevrolet Niva в Самарской области 6 июня

Машины врезались друг в друга в пятницу в Большеглушицком районе губернии. Подробнее об аварии рассказали представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
В ведомстве объяснили: столкнулись Kia Rio и Chevrolet Niva. Медпомощь потребовалась четырем людям. Двое — дети. Всех отвезли в больницу. Помимо медиков, работали полицейские и сотрудники 132-й пожарно-спасательной части.
Последние деблокировали пострадавших, отключили аккумуляторы авто и стабилизировали их. До этого писали, что в регионе грузовик DAF влетел в «Ларгус» на мокрой дороге.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.