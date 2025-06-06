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Двое детей пострадали в ДТП с Kia и Chevrolet Niva в Самарской области 6 июня

Машины врезались друг в друга в пятницу в Большеглушицком районе губернии.

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Машины врезались друг в друга в пятницу в Большеглушицком районе губернии. Подробнее об аварии рассказали представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

В ведомстве объяснили: столкнулись Kia Rio и Chevrolet Niva. Медпомощь потребовалась четырем людям. Двое — дети. Всех отвезли в больницу. Помимо медиков, работали полицейские и сотрудники 132-й пожарно-спасательной части.

Последние деблокировали пострадавших, отключили аккумуляторы авто и стабилизировали их. До этого писали, что в регионе грузовик DAF влетел в «Ларгус» на мокрой дороге.

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