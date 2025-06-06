Экс-замминистра спорта Гадарова признала вину по делу о взятке

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра спорта Светланы Гадаровой, обвиняемой в получении взятки.
По данным следствия, Гадарова в 2023 году получила 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за подписание актов и документов об оплате услуг без проверки их качества и объема. В ходе следствия экс-чиновница полностью признала свою вину. Дело направлено в Ленинский суд.
Напомним, что ранее был осужден бывший аудитор Контрольно-счетной палаты Ростовской области, также получивший взятку в интересах регионального Минспорта.