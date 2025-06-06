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Экс-замминистра спорта Гадарова признала вину по делу о взятке

Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

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В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра спорта Светланы Гадаровой, обвиняемой в получении взятки.

По данным следствия, Гадарова в 2023 году получила 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за подписание актов и документов об оплате услуг без проверки их качества и объема. В ходе следствия экс-чиновница полностью признала свою вину. Дело направлено в Ленинский суд.

Напомним, что ранее был осужден бывший аудитор Контрольно-счетной палаты Ростовской области, также получивший взятку в интересах регионального Минспорта.