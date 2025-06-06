В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены — когда закончат работы

Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.