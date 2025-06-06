В Пермском крае ФСБ накрыла преступную группу по производству наркотиков

ФСБ России по Пермскому краю сообщило о пресечении преступной схемы оборота наркотических средств. Сотрудники ведомства установили организатора и его пособников по производству синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъяли крупную партию мефедрона, прекурсоров и лабораторное оборудование.
На основании результатов оперативно-розыскной деятельности, следственный отдел регионального УФСБ в отношении задержанных жителей Пермского края возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного за незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств.
Приговором Пермского краевого суда организатор преступной группы получил 17 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 900 тыс. руб. Его соучастников приговорили к 16 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом от 500 тыс. до 900 тыс. руб.