В Пермском крае ФСБ накрыла преступную группу по производству наркотиков

Приговором Пермского краевого суда организатор преступной группы получил 17 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 900 тыс. руб. Его соучастников приговорили к 16 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом от 500 тыс. до 900 тыс. руб.