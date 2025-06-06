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Специалисты начали срезать корму затонувшего танкера «Волгонефть-212»

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Специалисты начали работы по срезке элементов кормовой части затонувшего танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе, также завершены инженерные изыскания в зоне нахождения затонувших судов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам совещания комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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Источник: РИА "Новости"

«Начаты работы по срезке элементов кормовой части затонувшего танкера “Волгонефть-212”. Завершены инженерные изыскания в зоне нахождения затонувших судов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в сухом доке в Новороссийске проводят работы по укрупненной сборке металлоконструкций для трех коффердамов. Также продолжается установка свай вокруг затонувших фрагментов танкеров.

Все работы по ликвидации ЧС идут согласно графику, добавили в правительстве.

На сегодняшний день мазута в прибрежной зоне Анапы и Темрюка водолазы собрали 917 тонн загрязненного мазутом грунта. Численность группировки водолазов, задействованных в работах, составляет 159 человек.

Водолазы регулярно проводятся осмотры затонувших фрагментов танкеров.

15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.

Расследование причин крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.