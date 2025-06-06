Специалисты начали срезать корму затонувшего танкера «Волгонефть-212»

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Специалисты начали работы по срезке элементов кормовой части затонувшего танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе, также завершены инженерные изыскания в зоне нахождения затонувших судов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам совещания комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.