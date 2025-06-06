Специалисты начали срезать корму затонувшего танкера «Волгонефть-212»

«Начаты работы по срезке элементов кормовой части затонувшего танкера “Волгонефть-212”. Завершены инженерные изыскания в зоне нахождения затонувших судов», — говорится в сообщении.
Кроме того, в сухом доке в Новороссийске проводят работы по укрупненной сборке металлоконструкций для трех коффердамов. Также продолжается установка свай вокруг затонувших фрагментов танкеров.
Все работы по ликвидации ЧС идут согласно графику, добавили в правительстве.
На сегодняшний день мазута в прибрежной зоне Анапы и Темрюка водолазы собрали 917 тонн загрязненного мазутом грунта. Численность группировки водолазов, задействованных в работах, составляет 159 человек.
Водолазы регулярно проводятся осмотры затонувших фрагментов танкеров.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.