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Нашли два тела в лесу: за что бывший муж убил волонтера «ЛизаАлерт» «Манюню»

Известного волонтера отряда «ЛизаАлерт» Марию Лубсанову с позывным «Манюня» нашли убитой в лесу в Бурятии. Предварительно, ее зарезал бывший муж. Сам он покончил с собой на том же месте. «Манюня» долгие годы участвовала в поисковых операциях, ездила волонтером в Мариуполь и получила медаль за помощь бойцам СВО. Как погибла Мария Лубсанова — в материале «Вечерней Москвы».

Известного волонтера отряда «ЛизаАлерт» Марию Лубсанову с позывным «Манюня» нашли убитой в лесу в Бурятии. Предварительно, ее зарезал бывший муж. Сам он покончил с собой на том же месте. «Манюня» долгие годы участвовала в поисковых операциях, ездила волонтером в Мариуполь и получила медаль за помощь бойцам СВО. Как погибла Мария Лубсанова — в материале «Вечерней Москвы».

Как бывший муж мог убить «Манюню».

Днем в четверг, 5 июня, в центре бурятского поселка Ключи Марию Лубсанову подкараулил бывший муж. Посреди улицы между экс-супругами завязалась ссора, свидетелями стали несколько местных жителей. По данным Readovka, подобные скандалы случались у пары нередко — даже после развода мужчина продолжал ревновать Лубсанову.

Во время ссоры ревнивец принялся заталкивать Лубсанову в свою машину. Девушка кричала и звала на помощь, но очевидцы никак не отреагировали. В итоге бывший муж вывез потерпевшую в лес и нанес ей несколько ударов ножом в разные части тела. В результате Лубсанова погибла. После этого подозреваемый покончил с собой.

— Их тела обнаружены спустя несколько часов в ходе организованных поисков, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Республике Бурятия.

При этом «Газета РБ» пишет, что потерпевшая сама села к бывшему мужу в машину и добровольно поехала с ним за город.

— Мужчина ее не похищал, по камерам видно, что сама села в машину. На месте происшествия, судя по следам, долго разговаривали, потом разыгралась трагедия, — сообщает газета со ссылкой на источник.

Чем была известна Лубсанова.

Марии Лубсановой было 36 лет. Она жила в Иволгинском районе Бурятии и работала пресс-секретарем в местной администрации. Также она много лет была корреспондентом районной газеты «Жизнь Иволги» и участвовала в конкурсах красоты.

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Большинству местных жителей Лубсанова известна как волонтер поискового отряда «ЛизаАлерт» с позывным «Манюня». Представители отряда принесли соболезнования близким убитой девушки.

— К сожалению, мы подтверждаем информацию о гибели нашего добровольца Марии Лубсановой. Для отряда это большая утрата — Мария была неравнодушным, добрым и искренне преданным своему делу человеком, — рассказала «Вечерней Москве» старший руководитель информационной группы «ЛизаАлерт» Лариса Андреева.

Кроме того, этой весной Лубсанова ездила в разрушенный Мариуполь в качестве волонтера. В зоне спецоперации она собирала гуманитарные грузы, помогала в госпиталях и морально поддерживала военнослужащих из Бурятии. В родной район она вернулась 1 июня.

— Я вставала в пять утра для того, чтобы успеть все приготовить. Как радовались ребята родным и любимым боовам, буузам, борщу, рагу! Они говорили, что будто дома побывали, — рассказывала Лубсанова в интервью «Газете РБ».

За заслуги и помощь бойцам Лубсанову наградили медалью и благодарственным письмом «За заслуги. 36-я армия ВВО». Также командующий 36-й армии подарил ей нож со специальной гравировкой «Манюня». Она стала первой женщиной Бурятии, получившей именной нож.

Судя по соцсетям, у Марии Лубсановой есть 12-летний сын.

«Манюня» одна из первых вызывалась участвовать в поисках.

Друзья и знакомые отзывались о Марии Лубсановой как о «безумно светлом, жизнерадостном и позитивном» человеке с активной гражданской позицией.

— С Марией познакомились в прошлом году, она писала статью про нашу семью в газету «Жизнь Иволги». Запомнила ее активной, отзывчивой, положительная энергетика от нее шла, — вспоминает в беседе с «Вечерней Москвой» знакомая убитой девушки Екатерина.

Коллеги Лубсановой из «ЛизаАлерт» рассказали «Вечерней Москве», что девушка одна из первых вызывалась участвовать в поисковых операциях.

— Она очень отзывчивая, всегда приходила на помощь… Мне не удалось побывать с ней в совместных поисках, но она всегда первая отзывалась, — рассказала ее соотрядница Александра.

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Другие коллеги «Манюни» говорят, что на нее всегда можно было положиться.

— Товарищ, который с тобой рядом — надежное плечо. «Манюня» была именно такой, — отметила ее знакомая Ольга.

Порой ревность и месть толкают людей на страшные поступки. В конце мая в Казани турок ворвался на день рождения к трехлетнему сыну и зарезал свою бывшую жену. Мужчина два месяца выслеживал экс-супругу и неоднократно угрожал ей убийством. После расправы подозреваемый на протяжении четырех часов стоял, высунувшись из окна, и собирался спрыгнуть.

А 13 мая суд вынес приговор бывшему министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву, который на протяжении нескольких часов избивал свою гражданскую супругу Султанат Нукенову, пока та не умерла от полученных травм. В отношениях чиновник постоянно бил девушку в порыве ревности, хотя сам неоднократно ей изменял. «Вечерняя Москва» рассказала о самых жутких историях мужской мести.