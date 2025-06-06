Нашли два тела в лесу: за что бывший муж убил волонтера «ЛизаАлерт» «Манюню»

Во время ссоры ревнивец принялся заталкивать Лубсанову в свою машину. Девушка кричала и звала на помощь, но очевидцы никак не отреагировали. В итоге бывший муж вывез потерпевшую в лес и нанес ей несколько ударов ножом в разные части тела. В результате Лубсанова погибла. После этого подозреваемый покончил с собой.