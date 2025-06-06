В Перми осудили мужчину за жестокое обращение с инвалидом

В Кировском районном суде Перми вынесен приговор местному жителю из микрорайона Закамск. Его признали виновным в том, что он умышленно причинил вред здоровью человеку, находившемуся в беспомощном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба краевого суда.
События произошли в декабре прошлого года в коммунальной квартире, где четверо приятелей устроили застолье. Когда алкоголь начал сказываться, между двумя мужчинами возник конфликт — один пытался выгнать другого, однако тот отказался уходить. Тогда злоумышленник, заметив, что сосед сильно пьян и передвигается с трудом на костылях, стал его унижать: срывал листы со стены календаря, поджигал их и кидал в лежащего на полу мужчину, а также распылял на него газ из баллончика.
В результате пострадавший получил ожоги, но, как позже показала экспертиза, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность, а не полученные повреждения.
Суд приговорил обвиняемого к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако адвокаты осужденного не согласились с решением суда и направили апелляционную жалобу. Теперь судьбу мужчины предстоит рассмотреть вышестоящей инстанции.