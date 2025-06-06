В Перми осудили мужчину за жестокое обращение с инвалидом

События произошли в декабре прошлого года в коммунальной квартире, где четверо приятелей устроили застолье. Когда алкоголь начал сказываться, между двумя мужчинами возник конфликт — один пытался выгнать другого, однако тот отказался уходить. Тогда злоумышленник, заметив, что сосед сильно пьян и передвигается с трудом на костылях, стал его унижать: срывал листы со стены календаря, поджигал их и кидал в лежащего на полу мужчину, а также распылял на него газ из баллончика.