Двух подростков на сапборде унесло течением в ВКО

На Бухтарминском водохранилище спасены двое несовершеннолетних, сообщает МЧС в Telegram-канале.
«На Бухтарминском водохранилище в Алтайском районе ВКО произошел инцидент с участием несовершеннолетних: во время катания на SUP-борде двух детей унесло от берега сильным ветром и течением. Родители незамедлительно обратились за помощью спасателям. На место происшествия оперативно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. Спасатели быстро обнаружили детей, находившихся на удалении от берега, и с помощью моторной лодки благополучно доставили их на сушу», — сообщили в ведомстве.
Медицинская помощь детям не потребовалась. После осмотра они были переданы родителям.
МЧС напоминает: Не оставляйте детей без присмотра у воды; Используйте спасательные жилеты при катании на лодках, катамаранах и SUP-бордах; Следите за погодными условиями и силой ветра.