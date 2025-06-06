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Двух подростков на сапборде унесло течением в ВКО

Сотрудники МЧС спасли подростков, которых унесло течением на сапборде на Бухтарминском водохранилище, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На Бухтарминском водохранилище спасены двое несовершеннолетних, сообщает МЧС в Telegram-канале.

«На Бухтарминском водохранилище в Алтайском районе ВКО произошел инцидент с участием несовершеннолетних: во время катания на SUP-борде двух детей унесло от берега сильным ветром и течением. Родители незамедлительно обратились за помощью спасателям. На место происшествия оперативно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. Спасатели быстро обнаружили детей, находившихся на удалении от берега, и с помощью моторной лодки благополучно доставили их на сушу», — сообщили в ведомстве.

Медицинская помощь детям не потребовалась. После осмотра они были переданы родителям.

МЧС напоминает: Не оставляйте детей без присмотра у воды; Используйте спасательные жилеты при катании на лодках, катамаранах и SUP-бордах; Следите за погодными условиями и силой ветра.