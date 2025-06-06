Двух подростков на сапборде унесло течением в ВКО

«На Бухтарминском водохранилище в Алтайском районе ВКО произошел инцидент с участием несовершеннолетних: во время катания на SUP-борде двух детей унесло от берега сильным ветром и течением. Родители незамедлительно обратились за помощью спасателям. На место происшествия оперативно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. Спасатели быстро обнаружили детей, находившихся на удалении от берега, и с помощью моторной лодки благополучно доставили их на сушу», — сообщили в ведомстве.