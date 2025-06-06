Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Лидском районе мужчина упал в питьевой колодец, на помощь пришли работники МЧС

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе спасатели помогли мужчине, который упал в питьевой колодец. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: БелТА

В 13.30 спасателям сообщили о том, что в деревне Цыборы в Лидском районе на частном подворье человек упал в колодец с питьевой водой. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что мужчина находился на глубине около 8 м. Выяснилось, он решил почистить колодец, но не рассчитал прочность страховочной веревки и упал в воду. Увидев случившееся отец попытался самостоятельно помочь сыну, но у него не получилось.

Спасатели опустили мужчине пояс со страховочным тросом и извлекли его на поверхность. Медицинская помощь спасенному не потребовалась.