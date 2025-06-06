В Лидском районе мужчина упал в питьевой колодец, на помощь пришли работники МЧС

В 13.30 спасателям сообщили о том, что в деревне Цыборы в Лидском районе на частном подворье человек упал в колодец с питьевой водой. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что мужчина находился на глубине около 8 м. Выяснилось, он решил почистить колодец, но не рассчитал прочность страховочной веревки и упал в воду. Увидев случившееся отец попытался самостоятельно помочь сыну, но у него не получилось.