На складе Wildberries задержали 27 нелегалов и 44 уклонистов

В Электростали по инициативе Центра по противодействию экстремизму прошёл масштабный рейд на территории сортировочного центра Wildberries. Силовики проверили более 800 работников склада, осмотрели помещения и технику. В ходе операции задержали 27 нелегалов. Также выявили 44 уклониста от армии, которых направили на учёт в три военкомата региона.