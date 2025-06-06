На складе Wildberries задержали 27 нелегалов и 44 уклонистов

По инициативе Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Московской области в подмосковной Электростали прошел рейд на территории сортировочного центра Wildberries.
К операции также привлекли военных следователей Следственного комитета, бойцов Специального полка полиции и представителей народных дружин. Во время рейда правоохранители проверили более 800 человек, работавших на объекте, а также осмотрели складские помещения, автотранспорт и прилегающую территорию.
Более половины из проверенных оказались гражданами России. У иностранных работников правоохранители выясняли соблюдение миграционных правил и легальность трудовой деятельности.
В результате проверки у девяти иностранных граждан были обнаружены документы с признаками подделки, еще 18 человек нарушили правила пребывания на территории России. Всех задержанных доставили в отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства.
Кроме того, 44 мужчин признали уклоняющимися от постановки на воинский учет. Их направили в военный комиссариат Богородского городского округа, а также в военкоматы Электростали и Черноголовки Московской области.
Как сообщили в управлении региональной безопасности, такие мероприятия направлены на поддержание правопорядка и контроль за соблюдением миграционного законодательства. Практика подобных мероприятий будет продолжена.