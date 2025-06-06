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На складе Wildberries задержали 27 нелегалов и 44 уклонистов

В Электростали по инициативе Центра по противодействию экстремизму прошёл масштабный рейд на территории сортировочного центра Wildberries. Силовики проверили более 800 работников склада, осмотрели помещения и технику. В ходе операции задержали 27 нелегалов. Также выявили 44 уклониста от армии, которых направили на учёт в три военкомата региона.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По инициативе Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Московской области в подмосковной Электростали прошел рейд на территории сортировочного центра Wildberries.

К операции также привлекли военных следователей Следственного комитета, бойцов Специального полка полиции и представителей народных дружин. Во время рейда правоохранители проверили более 800 человек, работавших на объекте, а также осмотрели складские помещения, автотранспорт и прилегающую территорию.

Более половины из проверенных оказались гражданами России. У иностранных работников правоохранители выясняли соблюдение миграционных правил и легальность трудовой деятельности.

В результате проверки у девяти иностранных граждан были обнаружены документы с признаками подделки, еще 18 человек нарушили правила пребывания на территории России. Всех задержанных доставили в отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства.

Кроме того, 44 мужчин признали уклоняющимися от постановки на воинский учет. Их направили в военный комиссариат Богородского городского округа, а также в военкоматы Электростали и Черноголовки Московской области.

Как сообщили в управлении региональной безопасности, такие мероприятия направлены на поддержание правопорядка и контроль за соблюдением миграционного законодательства. Практика подобных мероприятий будет продолжена.