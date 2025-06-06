Энергетики дали электричество во все отключенные деревни Минской области

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Энергоснабжение всех отключенных из-за непогоды населенных пунктов Минской области восстановлено, сообщили в РУП «Минскэнерго».
«По состоянию 15:15 электроснабжение всех потребителей Минской области, нарушенное непогодой за последние два дня, полностью восстановлено», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что энергетики работали в круглосуточном режиме, чтобы минимизировать последствия неблагоприятных погодных условий для населения.
В настоящее время «Минскэнерго» продолжает следить за погодой, чтобы обеспечить быстрое реагирование при ухудшении ситуации и принять меры для поддержания электроснабжения потребителей.
Ранее в организации сообщали, что после прохождения грозового фронта в четверг, 5 июня, без света остались 223 населенных пункта. По состоянию на утро 6 июня, восстановительные работы еще велись в 25 населенных пунктах. По данным энергетиков, наиболее от непогоды пострадали сети в двух районах столичной области — Борисовском и Пуховичском.