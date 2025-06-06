Энергетики дали электричество во все отключенные деревни Минской области

Ранее в организации сообщали, что после прохождения грозового фронта в четверг, 5 июня, без света остались 223 населенных пункта. По состоянию на утро 6 июня, восстановительные работы еще велись в 25 населенных пунктах. По данным энергетиков, наиболее от непогоды пострадали сети в двух районах столичной области — Борисовском и Пуховичском.