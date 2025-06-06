Весь загрязненный мазутом песок вывезли из Семикаракорского района

Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.
Уточняется, что все 1,8 т песка вернулись обратно в Краснодарский край. Сегодня «Ъ-Ростов» писал, что донские пожарные продолжают вахту по уборке пляжей от мазута в Анапе.
Последнюю партию песка, загрязненного нефтепродуктов, вывезли с территории семикаракорского полигона.
Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.
Уточняется, что все 1,8 т песка вернулись обратно в Краснодарский край. Сегодня «Ъ-Ростов» писал, что донские пожарные продолжают вахту по уборке пляжей от мазута в Анапе.