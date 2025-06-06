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Весь загрязненный мазутом песок вывезли из Семикаракорского района

Последнюю партию песка, загрязненного нефтепродуктов, вывезли с территории семикаракорского полигона.

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Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Уточняется, что все 1,8 т песка вернулись обратно в Краснодарский край. Сегодня «Ъ-Ростов» писал, что донские пожарные продолжают вахту по уборке пляжей от мазута в Анапе.