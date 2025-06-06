В Мурманской области 10-летний мальчик поджег автомобиль из любопытства

Во время прогулки ребенок вместе с подругой заметил припаркованный на пустыре автомобиль Volvo. Машина оказалась незапертой, а в багажнике находилась канистра с горючим веществом. Мальчик вылил жидкость внутрь салона и поджег ее с помощью зажигалки.