В Мурманской области 10-летний мальчик поджег автомобиль из любопытства

В поселке Никель Мурманской области 10-летний мальчик облил салон автомобиля легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. Как сообщает телеграм-канал Baza, мотивом для поступка стало простое любопытство.
Во время прогулки ребенок вместе с подругой заметил припаркованный на пустыре автомобиль Volvo. Машина оказалась незапертой, а в багажнике находилась канистра с горючим веществом. Мальчик вылил жидкость внутрь салона и поджег ее с помощью зажигалки.
Огонь стремительно охватил салон. Мальчик сначала попытался потушить пламя, но затем бросил усилия и скрылся. Автомобиль в итоге полностью выгорел.