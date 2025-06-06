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В Мурманской области 10-летний мальчик поджег автомобиль из любопытства

В поселке Никель Мурманской области 10-летний мальчик совершил поджог припаркованного автомобиля Volvo, используя канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. По данным телеграм-канала Baza, мотивом стал детский интерес. После того, как огонь полностью охватил салон, ребенок попытался потушить пламя, но затем скрылся.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В поселке Никель Мурманской области 10-летний мальчик облил салон автомобиля легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. Как сообщает телеграм-канал Baza, мотивом для поступка стало простое любопытство.

Во время прогулки ребенок вместе с подругой заметил припаркованный на пустыре автомобиль Volvo. Машина оказалась незапертой, а в багажнике находилась канистра с горючим веществом. Мальчик вылил жидкость внутрь салона и поджег ее с помощью зажигалки.

Огонь стремительно охватил салон. Мальчик сначала попытался потушить пламя, но затем бросил усилия и скрылся. Автомобиль в итоге полностью выгорел.