Главреда URA.RU Диану Козлову отпустили после допроса

Главного редактора URA.RU Диану Козлову, которая была доставлена на допрос в СК, отпустили. Она проходит в качестве свидетеля по делу главы екатеринбургской редакции Дениса Аллаярова, который обвиняется якобы в даче взятки.
«Еду в редакцию, все ок», — заявила Диана. По итогам допроса каких-либо обвинений ей не предъявили.
Напомним, Дениса Аллаярова задержали вечером 5 июня. Его обвиняют в передаче взятки в размере 20 тысяч рублей своему дяде, бывшему сотруднику полиции, проходящему обвиняемым по другому делу. По данным агентства, Денис стал жертвой оговора со стороны своего родственника, который таким образом хочет облегчить свою участь по другому обвинению, предъявленному ранее.
Вчера силовики вломились в редакцию в масках с кувалдой и ломом. Они находились в офисе почти шесть часов, проводя обыски. Доказательств вины Аллаярова они не обнаружили, но зато своими действиями они парализовали работу всего агентства, где трудятся 200 человек. В настоящее время Аллаяров находится в суде, где ему будет вынесена мера пресечения. Руководство URA.RU считает происходящее давлением на СМИ.