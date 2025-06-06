Главреда URA.RU Диану Козлову отпустили после допроса

Вчера силовики вломились в редакцию в масках с кувалдой и ломом. Они находились в офисе почти шесть часов, проводя обыски. Доказательств вины Аллаярова они не обнаружили, но зато своими действиями они парализовали работу всего агентства, где трудятся 200 человек. В настоящее время Аллаяров находится в суде, где ему будет вынесена мера пресечения. Руководство URA.RU считает происходящее давлением на СМИ.