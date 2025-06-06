Предотвращен теракт на военном объекте в Рязанской области

Росгвардейцы, охраняющие один из военных объектов силовых структур в Рязанской области, предотвратили попытку совершения террористического акта с использованием дронов, сообщает пресс-служба Росгвардии.
С помощью технических средств наблюдения они обнаружили злоумышленника, готовившего атаку с использованием БПЛА. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. У него нашли травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.
На месте также были найдены два подготовленных к запуску беспилотника, оснащенных гранатами РКГ-3 в качестве боевых частей, которые могли управляться дистанционно. Их обезвредили специалисты взрывотехнической службы ОМОН Росгвардии.