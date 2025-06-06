Предотвращен теракт на военном объекте в Рязанской области

С помощью технических средств наблюдения они обнаружили злоумышленника, готовившего атаку с использованием БПЛА. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. У него нашли травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.