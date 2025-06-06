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Предотвращен теракт на военном объекте в Рязанской области

В Рязанской области сотрудникам Росгвардии удалось предотвратить попытку теракта с использованием двух дронов, оснащенных гранатами РКГ-3. Мужчина пытался атаковать военный объект, но был обнаружен техническими средствами наблюдения. При задержании он применил травматический пистолет, переделанный под боевые патроны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Росгвардейцы, охраняющие один из военных объектов силовых структур в Рязанской области, предотвратили попытку совершения террористического акта с использованием дронов, сообщает пресс-служба Росгвардии.

С помощью технических средств наблюдения они обнаружили злоумышленника, готовившего атаку с использованием БПЛА. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. У него нашли травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

На месте также были найдены два подготовленных к запуску беспилотника, оснащенных гранатами РКГ-3 в качестве боевых частей, которые могли управляться дистанционно. Их обезвредили специалисты взрывотехнической службы ОМОН Росгвардии.