СК начал проверку по факту гибели женщины на станции метро «Чернышевская»

Как ранее сообщала «КП-Петербург», трагедия произошла днем 6 июня. Каким образом женщина оказалась на путях предстоит выяснить следствию. В результате инцидента было остановлено движения поездов на участке первой линии между станциями «Площадь Ленина» и «Площадь Восстания». Кроме того, станцию временно закрыли на вход и выход. В данный момент движение поездов по первой линии метро Петербурга восстановлено.