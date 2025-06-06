СК начал проверку по факту гибели женщины на станции метро «Чернышевская»

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу начало проверку по факту смерти пассажирки на станции метро «Чернышевская» в Северной столице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным, данным, женщина оказалась на путях перед прибывающим поездом.
— Оказавшуюся на путях женщину, сбил поезд, в результате чего она скончалась, — сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Северной столице. — Следственным отделом по Центральному району организована процессуальная проверка. Следователь работает на месте происшествия.
Как ранее сообщала «КП-Петербург», трагедия произошла днем 6 июня. Каким образом женщина оказалась на путях предстоит выяснить следствию. В результате инцидента было остановлено движения поездов на участке первой линии между станциями «Площадь Ленина» и «Площадь Восстания». Кроме того, станцию временно закрыли на вход и выход. В данный момент движение поездов по первой линии метро Петербурга восстановлено.