Собянин сообщил об уничтожении трех дронов на подлете к Москве

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.
Представитель Росавиации Артем Кореняко почти одновременно с Собяниным сообщил о временных ограничениях на прием и отправку самолетов в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Они действовали 10 минут.
Ранее Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили над Россией 174 дрона. В частности, Собянин в течение ночи сообщил о десяти сбитых беспилотниках, летевших в сторону столицы.