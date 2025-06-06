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Собянин сообщил об уничтожении трех дронов на подлете к Москве

Российские военные уничтожили атаковавший Москву беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Спустя несколько минут он добавил, что сбили еще два дрона, летевших на Московский регион.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

Представитель Росавиации Артем Кореняко почти одновременно с Собяниным сообщил о временных ограничениях на прием и отправку самолетов в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Они действовали 10 минут.

Ранее Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили над Россией 174 дрона. В частности, Собянин в течение ночи сообщил о десяти сбитых беспилотниках, летевших в сторону столицы.