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На улице Сарьяна в Ростове столкнулись три машины, есть пострадавшие

Два человека попали в больницу после аварии с участием трех легковушек в Ростове.

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Источник: Комсомольская правда

На улице Сарьяна в Ростове-на-Дону при столкновении трех машин пострадали два человека. Авария произошла днем 6 июня, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, 41-летняя водитель Kia Rio не предоставила преимущество в движении автомобилю Lada Granta под управлением 24-летнего молодого человека. После этого Lada отлетела на стоящую Lada Kalina.

— В ДТП пострадали два пассажира Lada Granta в возрасте 24 лет, они с травмами попали в больницу. Сейчас детали происшествия выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Донских водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

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