На улице Сарьяна в Ростове столкнулись три машины, есть пострадавшие

На улице Сарьяна в Ростове-на-Дону при столкновении трех машин пострадали два человека. Авария произошла днем 6 июня, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Предварительно, 41-летняя водитель Kia Rio не предоставила преимущество в движении автомобилю Lada Granta под управлением 24-летнего молодого человека. После этого Lada отлетела на стоящую Lada Kalina.
— В ДТП пострадали два пассажира Lada Granta в возрасте 24 лет, они с травмами попали в больницу. Сейчас детали происшествия выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Донских водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
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