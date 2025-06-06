Житель Парголово встретил газовщиков с ружьем

Сотрудники газовой службы прибыли к частному дому на улице Ломоносова, чтобы выполнить отключение от газопровода. Однако хозяин дома вышел к ним с охотничьим ружьем марки «Сайга», в которое был вставлен магазин. Мужчина отказался пускать специалистов на участок и демонстрировал явное нежелание решать ситуацию мирным путем.