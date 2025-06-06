Житель Парголово встретил газовщиков с ружьем

В поселке Парголово под Санкт-Петербургом местный житель устроил агрессивную выходку, когда коммунальщики попытались отключить его дом от газоснабжения из-за долгов.
Сотрудники газовой службы прибыли к частному дому на улице Ломоносова, чтобы выполнить отключение от газопровода. Однако хозяин дома вышел к ним с охотничьим ружьем марки «Сайга», в которое был вставлен магазин. Мужчина отказался пускать специалистов на участок и демонстрировал явное нежелание решать ситуацию мирным путем.
Как сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке», мужчина не платил за потребленный газ с 2019 года. Общая сумма задолженности составила 433 тысячи рублей.
Конфликт удалось разрешить только после вызова полиции. Правоохранители убедили мужчину сложить оружие, после чего он был задержан на месте.