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Житель Парголово встретил газовщиков с ружьем

В поселке Парголово под Санкт-Петербургом местный житель вышел к сотрудникам газовой службы с ружьем марки «Сайга», чтобы воспрепятствовать отключению дома от газа. Коммунальщики вызвали полицию, которая убедила мужчину сложить оружие.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В поселке Парголово под Санкт-Петербургом местный житель устроил агрессивную выходку, когда коммунальщики попытались отключить его дом от газоснабжения из-за долгов.

Сотрудники газовой службы прибыли к частному дому на улице Ломоносова, чтобы выполнить отключение от газопровода. Однако хозяин дома вышел к ним с охотничьим ружьем марки «Сайга», в которое был вставлен магазин. Мужчина отказался пускать специалистов на участок и демонстрировал явное нежелание решать ситуацию мирным путем.

Как сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке», мужчина не платил за потребленный газ с 2019 года. Общая сумма задолженности составила 433 тысячи рублей.

Конфликт удалось разрешить только после вызова полиции. Правоохранители убедили мужчину сложить оружие, после чего он был задержан на месте.